فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"بينهم أسرى محررون".. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربيَّة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في سلفيت والقدس

القُوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تقصف مطار "بن غوريون" في يافا المُحتلَّة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 14 أغسطس 2025

اندلاع حريق محيط مستشفى نابلس جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز

الرشق: المواجهة مع الاحتلال أوجب ما يجب العمل عليه عربيًا وإسلاميًا قبل فوات الأوان

آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 678

نقابة مصريّة تمنح صحفيي فلسطين الشهداء جائزة حرية الصحافة

حماس تحذِّر من خطر تصريحات نتنياهو على الأمن الإقليميِّ

الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في سلفيت والقدس

14 اغسطس 2025 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في سلفيت والقدس

طرحت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، ستة عطاءات لبناء وتوسعة لصالح مستوطنتي "أرئيل" الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، و"معاليه أدوميم" الجاثمة على أراضي محافظة القدس، بواقع 4000 وحدة استيطانية جديدة.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن العطاءات الستة مقسمة إلى ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد "أرئيل غرب"، من أجل بناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم"، أضخمها العطاء رقم 320/2025 الذي يهدف لبناء 2902 وحدة استيطانية جديدة.

وأضافت الهيئة، أن مخططات "معاليه أدوميم" جرت المصادقة عليها في شهر تموز الماضي، فيما تمت المصادقة على مخططات "أرئيل" في شهر أيار الماضي، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول سرعة طرح العطاءات بعد المصادقة، ويؤكد منهجية سباق الزمن التي تتبعها دولة الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الخريطة المرفقة للعطاء المخصص لـ"أرئيل غرب" تُظهر أن الموقع يبعد أكثر من كيلومترين عن مستوطنة "أرئيل"، ما يعني نية الاحتلال إقامة مستعمرة جديدة دون الإعلان عن ذلك.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الاستيطان في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة