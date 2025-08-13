تقارير... غزَّة تواجه تهديدًا قاتلاً مع انتشار الأمراض المقاومة للمضادَّات الحيويَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذرت صحيفة الغارديان البريطانية من تزايد احتمالية انتشار العدوى المميتة في قطاع غزة، نتيجة لسوء التغذية والإصابات ونقص المرافق الطبية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأبحاث كشفت عن تهديد جديد يتمثل في انتشار الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية في جميع أنحاء القطاع المدمر.

وأوضحت، أن الإمدادات الطبية في غزة شحيحة جدًا، وقد أصيب عشرات الآلاف من الأشخاص بجروح خلال الحرب التي استمرت 22 شهرًا.

كما أن سوء التغذية أضعف الكثيرين، مما يعني أن انتشار البكتيريا المقاومة للأدوية يؤدي إلى أمراض أكثر خطورة وانتقالًا أسرع للأمراض المعدية، مما يزيد من الوفيات.

وفي الإطار، أكدت مجلة لانسيت الطبية أن الإمدادات الطبية في قطاع غزة تعاني من شح شديد، وأصيب عشرات الآلاف خلال الحرب، مما أضعف الكثيرين بسبب سوء التغذية.

وأشارت إلى أن الدراسة التي استندت إليها المجلة شملت أكثر من 1300 عينة من مستشفى الأهلي في قطاع غزة.

وأوضحت المجلة أن ارتفاع مستوى البكتيريا المقاومة للأدوية يعني أمراضًا أكثر خطورة وانتقالًا أسرع للأمراض المعدية، مما يشكل تهديدًا جديدًا للقطاع.

وبيّنت أن الوضع الصحي في قطاع غزة يزداد سوءًا، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. كما أن المستشفيات تعمل بطاقة استيعابية عالية، مما يعيق تقديم الرعاية الصحية اللازمة للجرحى والمرضى.

كما ونبه الخبراء إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية الطبية يزيد من تعقيد الوضع الصحي في القطاع، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لتوفير الدعم الطبي والإنساني للسكان.

ومنذ 2 مارس/ آذار تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و599 شهيدًا و154 ألفا و88 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 227 شخصا، بينهم 103 أطفال.