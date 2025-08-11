مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية،واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتتصاعد الدعوات لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل وكل من يستطيع الوصول للأقصى، من أجل الحشد والنفير والتوجه لحمايته والدفاع عنه، وتكثيف الرباط فيه.

