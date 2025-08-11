فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة جندي "إسرائيلي" برصاص قناص شمال غزَّة

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 238 منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

صحفي إسرائيلي يكشف أكاذيب الاحتلال عقب اغتيال الصَّحفي أنس الشريف

شبكة الجزيرة: اغتيال الاحتلال لمراسلينا هجومٌ سافر ومتعمَّد لإسكات أصوات الصحفيين في غزَّة

عابد لـ"فلسطين أون لاين": حقوق ذوي الإعاقة بغزة تُسحق تحت حرب الإبادة

"بيليه غزة".. "مصائد الموت" تنهي مسيرة النجم الرياضي "العبيد"

خبير قانون دولي لـ"فلسطين أون لاين": قرار احتلال غزة "إعلان حرب على الشرعية الدولية"

مجازرٌ لا تتوقَّف واغتيالٌ مباشر لصوت الحقيقة.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

حماس: اغتيال الاحتلال للصحفيين الشريف وقريقع جريمةٌ وحشية لكتم صوت غزَّة قبل مجزرةٍ كبرى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

11 اغسطس 2025 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على دخول الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية،واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتتصاعد الدعوات لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل وكل من يستطيع الوصول للأقصى، من أجل الحشد والنفير والتوجه لحمايته والدفاع عنه، وتكثيف الرباط فيه.

المصدر / وكالات
#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة