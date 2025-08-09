مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في جنين

فلسطين أون لاين

09 اغسطس 2025 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
اقتلع مستوطنون، مساء اليوم السبت، أشجار زيتون من خربة مسعود جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية: إن جرافات تابعة لمستوطنين اقتلعت عدداً من أشجار الزيتون في أراضي المواطنين في خربة مسعود، لشق شوارع استيطانية تصل إلى المستوطنة الرعوية المقامة في الخربة منذ عام 2019.

وكانت جرافات الاحتلال، قد بدأت الأسبوع الماضي بتجريف أراضٍ وأشجار زيتون مملوكة لمواطنين من زبدة وقرية مسعود، حيث أقام جيش الاحتلال علامات باللون البرتقالي في الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون والتي يمتلك أصحابها أوراق ملكية وطابو خاصة فيها.

وتتبع قرية مسعود لمجلس زبدة القروي وتتكون من ثلاثة تجمعات سكانية هي: عراق الدوار، وخربة فارس، وخربة القصور، ويسكنها قرابة 350 شخصا.

ويجرف الاحتلال مناطق بمحاذاة البؤرة الاستيطانية المقامة على الجبل، ويستولي على عشرات الدونمات الزراعية فيها، وهي منطقة ممتدة من قفين حتى جبال يعبد جنوب جنين.

