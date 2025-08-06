سلوفينيا تحظر استيراد السلع من المستوطنات وتكثف دعمها لغزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت حكومة سلوفينيا اليوم الأربعاء عن فرض حظر شامل على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن موقف سياسي واضح ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكدت سلوفينيا أيضاً دراسة فرض قيود على تصدير البضائع الموجهة لتلك المناطق، في خطوة تعكس تضامناً مع الفلسطينيين وتنديداً بسياسات الاحتلال.

و اعتبر رئيس الوزراء روبرت جولوب أن الإجراءات الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية وعمليات التهجير القسري وتدمير المنازل، تمثل انتهاكات جسيمة ومتكررة للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن هذه الانتهاكات تهدد كرامة الفلسطينيين وأسس النظام الدولي.

وتأتي خطوة سلوفينيا ضمن إطار أوسع، بعد أن أعلنت في يوليو الماضي حظر جميع التبادلات التجارية المتعلقة بالأسلحة مع إسرائيل، متخذة بذلك موقفاً مستقلاً عن الاتحاد الأوروبي الذي عجز حتى الآن عن اتخاذ قرارات ملموسة تجاه الأزمة في غزة.

وأكد البيان الحكومي أن استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُسهم في سقوط المزيد من الضحايا، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.