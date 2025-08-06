غولان: احتلال غزَّة مقامرةً دمويَّةً ويدعو لتوسيع التَّظاهر ضد نتنياهو

متابعة/ فلسطين أون لاين

اتهم رئيس حزب الديمقراطيين المعارض في إسرائيل، يائير غولان، حكومة بنيامين نتنياهو بالسعي إلى فرض احتلال جديد على قطاع غزة، محذرًا من أن هذه السياسة ستكلف الإسرائيليين "دمًا ومالًا" وتعرض حياة الأسرى للخطر، إضافة إلى عزل إسرائيل دوليًا.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قال غولان إن خطة الحكومة تخدم أجندة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يسعى لإقامة مستوطنات جديدة داخل القطاع.

ودعا إلى تصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة، قائلاً: "يجب تعطيل الدولة حتى إعلان انتخابات جديدة".

ويأتي ذلك في ظل خلافات متصاعدة داخل المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل، إذ يروج مكتب نتنياهو لخطط إعادة احتلال قطاع غزة، بما يشمل المناطق المرجّح وجود أسرى إسرائيليين فيها، بينما يعارض رئيس أركان الجيش إيال زامير ذلك، ويقترح بديلًا عسكريًا يتمثل في خطة "تطويق" للضغط على حركة حماس دون التورط في "فخ استراتيجي"، وفق تعبيره.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) جلسة غدًا الخميس، لمناقشة خطة احتلال مدينة غزة والمعسكرات الوسطى.

وتأتي هذه التطورات بعد انسحاب إسرائيل، نهاية يوليو/تموز الماضي، من مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس كانت تجري في الدوحة، بسبب خلافات تتعلق بانسحاب الاحتلال وإنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى.

وبحسب استطلاع حديث أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، فإن 52% من الإسرائيليين يحمّلون حكومة نتنياهو مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق مع حماس.