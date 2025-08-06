فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صور جوية حديثة تكشف حجم الدمار في غزة.. أحياء أُزيلت بالكامل

"مليون مكالمة في الساعة"... هكذا تُجنّد إسرائيل "مايكروسوفت" لمراقبة الفلسطينيين

مجزرةٌ دامية بحقِّ المُجوَّعين وقصفٌ لا يتوقَّف.. الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 670

تصاعد اقتحامات المستوطنين للأقصى... انتهاكات تهدف إلى فرض السَّيطرة على المسجد

مدير مستشفى حمد: أكثر من 6500 حالة بتر في غزة والحصار يعرقل تصنيع الأطراف الصناعية

في ظل استمرار حرب الإبادة على غزة: أي عالم يتشكل اليوم؟

الصِّحة بغزَّة: 138 شهيدًا و771 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يصدر قرارًا بإبعاد مفتي القدس 6 أشهر عن المسجد الأقصى

أبو سلمية: لا مخزونًا كافيًا من وحدات الدم ومواد التخدير ستنفد من مستشفيات غزَّة خلال 48 ساعة

أمَّهات بين فكَّي المجاعة في غزَّة: الاحتلال يمنع عنَّا المساعدات

بالصور صور جوية حديثة تكشف حجم الدمار في غزة.. أحياء أُزيلت بالكامل

06 اغسطس 2025 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
...
صور جوية حديثة تكشف حجم الدمار في غزة.. أحياء أُزيلت بالكامل
متابعة/ فلسطين أون لاين

أظهرت صور جوية حديثة التُقطت من ارتفاعات متوسطة، دماراً هائلاً في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد أشهر من القصف المكثف والمتواصل. وتُبيّن المشاهد تحوّل أحياء سكنية كاملة إلى كتل من الركام، مع اختفاء معالم البنية التحتية، وغياب الفواصل التي كانت تفصل بين المباني والطرقات.

ونشرت  صحيفة الغارديان البريطانية صورًا جوية حديثة لقطاع غزة، تظهر حجم الدمار الهائل وإبادة أحياء سكنية كاملة خلال الحرب الاسرائيلية المتواصلة.

photo_2025-08-06_10-39-48.jpg

 

photo_2025-08-06_10-39-47 (2).jpg
 

ووثّقت الصور تدمير مناطق واسعة في شمال ووسط القطاع، حيث لم يتبقَ من المباني سوى أنقاض متناثرة، بينما غطى الغبار الرمادي المشهد العام، وبدت بعض المناطق وكأنها محيت من الخريطة تمامًا.

في مشهد يعكس عمق المأساة، رصدت الكاميرات الجوية مقابر جديدة تم حفرها وسط الأحياء المدمرة، وأحيانًا بين الخيام التي تأوي النازحين. وتُظهر الصور قبورًا محفورة يدويًا، وُضعت فوقها شواهد بسيطة تدل على الضحايا، وسط بيئة يغلب عليها الركام وغياب أدنى مقومات الحياة.

image-1754469686.webp

ويأتي انتشار هذه المقابر نتيجة لارتفاع أعداد الضحايا من جهة، وصعوبة الوصول إلى المقابر الرسمية من جهة أخرى، بسبب استمرار القصف، وتهدّم الطرق، وانهيار الخدمات الأساسية.

في ظل انعدام الملاجئ، اضطر كثير من الناجين إلى نصب خيامهم فوق أنقاض منازلهم، أو في مساحات مدمرة بالكامل، حيث لا كهرباء ولا مياه، ولا شبكات صرف صحي. وقدّرت جهات هندسية حجم الركام الناتج عن العدوان بأكثر من 45 مليون طن، في حين يُعد رفعه شبه مستحيل حالياً بسبب الحصار وصعوبة إدخال الآليات الثقيلة إلى القطاع.

afp_689317629584-1754470242 (1).webp
 

تحليل الصور يشير إلى أن ما يزيد على 70% من مباني غزة تعرضت لأضرار مباشرة، بين تدمير كلي أو جزئي. وتُظهر اللقطات الجوية أن بعض المناطق لم تعد تُظهر أي علامات للحياة، باستثناء أشخاص قلائل شوهدوا يبحثون بين الأنقاض أو يتجمعون حول مساعدات ألقتها طائرات.

JNJBJ-S7-1754462001.webp
 

ورغم استمرار عمليات الإسقاط الجوي، فإن المساعدات محدودة للغاية ولا تغطي سوى احتياجات أيام قليلة، بل أدت في بعض الحالات إلى سقوط ضحايا نتيجة تساقط الطرود في مناطق مأهولة.

#قطاع غزة #غزة #الدمار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة