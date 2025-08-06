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الصِّحة بغزَّة: 138 شهيدًا و771 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

06 اغسطس 2025 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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الصِّحة بغزَّة: 138 شهيدًا و771 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ مستشفيات قطاع غزة سجَّلت 138 شهيدًا منهم 3 شهداء جرى انتشالهم و 771 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 87 شهيدًا و 570 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,655 شهيدًا وأكثر من 11,800 إصابة.

 

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,654 شهيدًا و 39,401 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,158 شهيدًا 151,442 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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