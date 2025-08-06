الاحتلال يصدر قرارًا بإبعاد مفتي القدس 6 أشهر عن المسجد الأقصى

سلَّمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر.

وقالت مصادر مقدسية، إنّ الاحتلال أصدر قرار إبعاد الشيخ حسين، لـ 6 أشهر جديدة، بعد انتهاء مدة إبعاده التي استمرت 8 أيام، على خلفية إلقائه خطبة الجمعة التي استنكر فيها سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بحق السكان في قطاع غزة.

وفي تموز الماضي، استدعت قوات الاحتلال، مفتي القدس وسلمته قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لأسبوع، قابل للتجديد.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المفتي بعد انتهاء خطبة الجمعة من داخل باحات المسجد الأقصى، واقتادته إلى مركز شرطة باب المغاربة، قبل أن تطلق سراحه لاحقًا.

ومن جانبها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن الشيخ حسين تم اعتقاله بعد أدائه خطبة الجمعة، في خطوة تُعدّ تصعيدًا جديدًا في سلسلة الانتهاكات التي تطال شخصيات دينية ومقدسية.

المصدر / وكالات