"ضحايا الجوع وسوء التَّغذية".. 5 حالات وفاة جديدة بغزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، إنَّ مستشفيات القطاع سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان صحفي، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بوفاة طفلتين بسبب سوء التغذية نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأشار المصدر إلى أن استشهاد الطفلتين هبة أبو ناجي (7 شهور) ، وجودي العرور (6 شهور) بسبب التجويع وسوء التغذية.

ومن جهته، أوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تصريحات صحفية، أنَّ 1 من كل 7 مواليد في غزة يحتاج إلى رعاية مركزة للبقاء على قيد الحياة، مشيرًا إلى أنَّ الأمهات والمواليد في غزة يتركون لمصير قاتل.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنَّ الجوع وسوء التغذية والأمراض تسبب الوفيات في قطاع غزة. وشدد المكتب على الحاجة الماسة لوقف فوري لإطلاق النار ووصول إنساني واسع لإنقاذ الأرواح بغزة.

وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حالات الوفاة من سوء التغذية، وتحولت أجساد أطفال إلى هياكل عظمية، كما تزايدت حالات الإغماء لدى العديد من الغزّيين مع استفحال الجوع في ظل شح الغذاء.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين