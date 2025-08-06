الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت أكثر من 40 مواطنًا في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في الخليل، نابلس، بيت لحم، رام الله، طولكرم، جنين، وسلفيت.

وشملت الحملة اعتقال الصحفية فرح أبو عياش من بيت أمر شمال الخليل، وطلبة من جامعة بيرزيت، إضافة إلى اعتقال ثلاث سيدات في مدينة دورا جنوب الخليل، إلى جانب اقتحامات عنيفة في مخيم الأمعري غرب البيرة أسفرت عن إصابات بالرصاص الحي واعتقال ثلاثة شبان.

واقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال في وقت متأخر الليلة الماضية، مخيم الأمعري بمدينة البيرة، حيث أصيب عدد من الشبان برصاص قوات الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والهلال الأحمر من الوصول للمصابين في مخيم الأمعري، كما اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت يزن حبوب من مخيم الأمعري.

وفي وقت لاحق، أفادت الجمعية بأن طواقمها تمكنت من نقل طفل (9 سنوات) أصيب بالرصاص الحي في الظهر، وشابين أصيبا بالرصاص الحي في الفخذ.

وهاجم مستوطنون، قرية رمون شرق رام الله، فيما قوات الاحتلال تشرع بعمليات هدم في ضاحية الزراعة قرب مخيم الجلزون شمال رام الله والبيرة، برفقة مستوطنين مسلحين.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات