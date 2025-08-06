الاحتلال يواصل سياسة الهدم ويدمِّر بنايات سكنيَّة في بيت لحم ورام الله

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم بناية في منطقة قبر حلوة شرق بيت لحم، وقرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة قبر حلوة وشرعت بهدم بناية مكونة من خمسة طوابق، وتقع في المنطقة بين بلدة دار صلاح وقرية الشواورة شرقا، تعود للمواطن زياد عدوي، بحجة عدم الترخيص.

وفي وقت متزامن، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية الزراعة قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وشرعت بعملية هدم جديدة وسط تعزيزات عسكرية مكثفة، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي منذ عدة أشهر.

وقالت المصادر، إن آليات الاحتلال رافقتها وحدات مشاة خلال تنفيذ عمليات الهدم، ما أثار حالة من التوتر في صفوف السكان، خاصة مع تكرار الاقتحامات والمداهمات التي تستهدف المناطق المصنفة "ج"، والتي تخضع بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا في سياسة هدم المنازل الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالتوازي مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

فبحسب تقارير حقوقية، نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر تموز/يوليو وحده 75 عملية هدم، طالت 122 منشأة فلسطينية، من بينها 60 منزلا مأهولا بالسكان، و11 غير مأهولة، إلى جانب 22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق.

ولا تقتصر عمليات الهدم على المناطق النائية أو المعزولة، بل تطال بلدات وقرى مأهولة ومتصلة بمراكز المدن، ما يندرج ضمن سياسة ممنهجة لفرض واقع ديموغرافي جديد، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية، بالتزامن مع تصعيد الاستيطان وعمليات القمع اليومية.

المصدر / وكالات