الاحتلال يعتقل 6 صيادين أشقاء قبالة سواحل غزَّة بعد محاصرة مركبهم

اعتقلت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، ستة صيادين فلسطينيين من عائلة واحدة، بعد محاصرة مركبهم في عرض بحر غزة قبالة سواحل المنطقة الوسطى للقطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن الصيادين الستة هم: وسام برهم القرعان، محمد برهم القرعان، بدر برهم القرعان، مصطفى برهم القرعان، سمير برهم القرعان، وإبراهيم برهم القرعان.

ووفق الشهود، فإن زوارق الاحتلال حاصرت المركب أثناء مزاولة الأشقاء مهنتهم في منطقة يُسمح فيها بالصيد ضمن المسافة المقررة، قبل أن تطلق نيرانها تجاه المركب وتعتقل الصيادين، وتنقلهم إلى جهة مجهولة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، وتجوّع الفلسطينيين، فيما شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين