الاحتلال يعتقل 14 صيادًا قبالة سواحل غزَّة بعد محاصرة مركبهم

اعتقلت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، 14 صيادًا فلسطينيًا، بعد محاصرة مركبهم في عرض بحر غزة قبالة سواحل المنطقة الوسطى للقطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل 14 صيادًا بينهم ستة أشقاء.

ووفق الشهود، فإن زوارق الاحتلال حاصرت المركب أثناء مزاولة الأشقاء مهنتهم في منطقة يُسمح فيها بالصيد ضمن المسافة المقررة، قبل أن تطلق نيرانها تجاه المركب وتعتقل الصيادين، وتنقلهم إلى جهة مجهولة.

ووفقًا لمصادر صحفية، فإن الصيادين هم:

1. محمد برهم محمد القرعان

2. وسام برهم محمد القرعان

3. بدر برهم محمد القرعان

4. سمير برهم محمد القرعان

5. إبراهيم برهم محمد القرعان

6. مصطفى برهم محمد القرعان

7. إسماعيل ناهض عياش

8. بلال نضال عياش

9. يحيى هشام عياش

10. رائد فياض

11. علاء يحيى التلباني

12. سعيد يحيى التلباني

13. محمد يحيى التلباني

14. معين رمضان التلبان

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، وتجوّع الفلسطينيين، فيما شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين