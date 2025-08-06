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إصابات برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري بالضّفة الغربيَّة

06 اغسطس 2025 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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إصابات برصاص الاحتلال في مخيم الأمعري بالضّفة الغربيَّة

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ليل الثلاثاء – الأربعاء، مخيم الأمعري للاجئين في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، وأطلقت النار على فلسطينيين ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع 3 مصابين، بينهم طفل (9 سنوات) أصيب برصاص الاحتلال الحي في الظهر، وشاب (24 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ، وإصابة ثالثة برصاص الاحتلال في الفخذ.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، قبل أن يدفع الاحتلال بآلياته العسكرية إلى مدخل المخيم.

وبموازاة الإبادة في قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، وتجوّع الفلسطينيين، فيما شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / وكالات
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