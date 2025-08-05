القسام تفجّر ناقلة جند وتوقع قتلى وجرحى شرق خانيونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية في جنوب قطاع غزة، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى في صفوف طاقمها.

وأفادت الكتائب، في بلاغ عسكري، أنها تمكنت من تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار في ناقلة جند إسرائيلية كانت تتحرك في منطقة الزنة شمال شرق مدينة خانيونس، مما أدى إلى إصابة طاقمها، بين قتيل وجريح. وأضافت أن مجاهديها رصدوا هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في المنطقة، يُرجح أنها قدمت لإخلاء الجنود المصابين.

وفي سياق متصل، كانت القسام قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن قصف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي في محور "موراج" جنوب مدينة خانيونس، بالإضافة إلى استهداف موقع عسكري قرب مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح بمدينة غزة، بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

ومن جهتها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد مصورة توثق عملية تفجير آلية عسكرية إسرائيلية واستهداف مجموعة من جنود الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأظهرت اللقطات التي نُشرت اليوم لحظة تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بآلية مدرعة، تلاها إطلاق كثيف للنيران تجاه جنود تواجدوا في محيط موقع التفجير.

وقالت السرايا إن العملية نُفذت بعد "رصد دقيق لتحركات القوات المتوغلة في الحي"، مؤكدة وقوع إصابات محققة في صفوف الجنود.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 18 جندياً منذ بداية شهر يوليو الحالي ليرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 898 جندياً، في ظل وجود تقارير عبرية تؤكد فرض الاحتلال رقابة عسكرية مشددة وتكتيم واضح حول الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.