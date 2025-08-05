رابط التسجيل في وزارة التنمية الاجتماعية لمساعدة متضرري غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في رام الله عن فتح باب التسجيل وتحديث البيانات للمتضررين من العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في إطار حملتها “غزة الصامدة.. غزة الأمل”. تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الوزارة وشركائها من الوصول إلى الأسر المتضررة وتقديم المساعدات الضرورية لهم.

لماذا يجب تحديث بياناتك الآن؟

تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية على أهمية تحديث البيانات لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. فمع وجود نحو 300 ألف أسرة (ما يعادل 1.6 مليون مواطن) تعيش في حالة هشة، فإن دقة المعلومات تساعد الوزارة في تنظيم جهود الإغاثة وتوزيع الدعم بفعالية. حتى الآن، تم جمع معلومات عن 200 ألف أسرة، ووصلت دفعة مالية إلى 28 ألف أسرة مؤخرًا.

ما نوع المساعدات المقدمة؟

تقدم وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله مجموعة متنوعة من المساعدات لدعم الأسر في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت وزيرة التنمية، سماح حمد، أن الوزارة تستهدف تقديم الطرود الغذائية وغير الغذائية والمالية لـ 300 ألف أسرة تحتاج إلى دعم خاص. نظرًا لنقص السيولة المالية في القطاع، تم توفير محافظ إلكترونية لـ 45 ألف عائلة لديها أطفال، لتلقي المساعدات واستخدامها في نقاط بيع محددة.

تحديات إيصال المساعدات ودور الشركاء

أكدت الوزيرة حمد على أن المساعدات الإغاثية متوفرة، ولكن هناك صعوبة في إدخالها إلى قطاع غزة، خاصة مع إغلاق معبر رفح لأكثر من ثلاثة أشهر. ومع ذلك، تعمل الوزارة بالتعاون مع شركاء دوليين رئيسيين مثل اليونيسف، برنامج الغذاء العالمي، أوكسفام، اكتد، ومنظمة إنقاذ الطفل، لتقديم الدعم المالي والعيني لأبناء الشعب الفلسطيني. يأتي هذا الدعم من عدة دول، أبرزها الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه الوزارة نقصًا في السيولة المالية نتيجة لاحتجاز أموال المقاصة.

كيفية التسجيل للحصول على المساعدة

نموذج طلب مساعدة للأسر المتضررة من الحرب 2023/2024

تأكد من تعبئة جميع المعلومات المطلوبة بدقة لضمان وصول المساعدة إليك وإلى مستحقيها. اضغط هنا