"يحيى السنوار" يولد في ألمانيا.. وغضب "إسرائيليّ" يتفجّر!

متابعة/ فلسطين أون لاين

أثار ظهور اسم "يحيى السنوار" ضمن قائمة المواليد الجدد في مستشفى جامعي بمدينة لايبزيغ الألمانية جدلًا حادًا، بعد أن اعتُبر من قبل اللوبي الصهيوني بمثابة "استفزاز"، مما دفع المستشفى لحذف المنشور وتقديم اعتذار رسمي.

وكان المستشفى قد نشر، كعادته اليومية، صورة للوحة تضم أسماء الأطفال المولودين في الثالث من أغسطس/آب، بينهم اسم "يحيى السنوار"، ضمن طقس رمزي يعتمده قسم التوليد للاحتفاء بالمولودين الجدد.

لكن الاسم أثار غضبًا في أوساط مؤيدين لـ(إسرائيل) ومؤثرين يهود في ألمانيا، الذين شنّوا حملة انتقادات حادة ضد المستشفى على مواقع التواصل، بسبب تشابه الاسم مع رئيس حركة حماس في غزة.

ورضوخًا للضغوط، حذف المستشفى المنشور ونشر اعتذارًا قال فيه: "لم ندرك دلالة الاسم عند النشر، ونتفهم أن البعض شعر بالاستفزاز. سنكون أكثر حرصًا وحساسية في المستقبل".

وبعد استفسار وجهته صحيفة "فيلت" الألمانية، أكد متحدث باسم المستشفى صحة الحساب وصحة المنشور، لكنه امتنع عن الخوض في أي تفاصيل إضافية. وسرعان ما تم حذف المنشور لاحقا.

كما رفض المستشفى الإفصاح عن أي معلومات حول الوالدين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان اختيار الاسم جاء بدافع سياسي، أم كان مجرد صدفة أو تشابه أسماء.

في ألمانيا، يتمتع الوالدان بحرية واسعة في اختيار أسماء أطفالهم، طالما لا تتعارض مع "مصلحة الطفل". لكن موظفي دوائر الأحوال المدنية يملكون صلاحية رفض بعض الأسماء إن اعتبرت غير مناسبة.

رغم الجدل، فإن اسم "يحيى" يعد من الأسماء العربية الشائعة، ويحمل جذورا دينية وتاريخية، وهو اسم نبي ورد ذكره في القرآن والإنجيل.

وخلال السنوات الأخيرة، بدأ الاسم يكتسب شعبية متزايدة في الدول الأوروبية، وخصوصا في أوساط الجاليات العربية والمسلمة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، ارتفع اسم "يحيى" 33 مركزا في تصنيف الأسماء الأكثر شيوعا في إنجلترا وويلز لعام 2024، ليحل في المرتبة 93، بعدما أُطلق على 583 مولودا في المملكة المتحدة ذلك العام.

وفي فرنسا، دخل قائمة الأسماء الأسرع انتشارا بين المواليد.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع استخدامه بنسبة 40% خلال العقد الماضي، وفقا لمركز "بيو" للأبحاث.