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الصِّحَّة: 9,519 شهيدًا و 38,630 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

05 اغسطس 2025 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة: 9,519 شهيدًا و 38,630 إصابة منذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 87 شهيدًا منهم 8 شهداء جرى انتشالهم و 644 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 52 شهيدًا و 352 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,568 شهيدًا وأكثر من 11,230 إصابة.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل و7 بالغين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 9,519 شهيدًا و 38,630 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,020 شهيدًا 150,671 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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