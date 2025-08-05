البرش: الأطفال يموتون بالجملة في غزَّة والأمراض تنتشر بشكل كارثي

حذّر المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، من تفاقم الوضع الصحي الكارثي في القطاع، مؤكدًا أن الأمراض باتت تنهش أجساد الأطفال في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية ونقص الغذاء والدواء.

وقال البرش: "نحن لا نتحدث فقط عن خطر، بل عن موت بالجملة. حذرنا مراراً من انتشار الأمراض، واليوم نرى آثار ذلك على الأرض، خاصة في أوساط الأطفال".

وأوضح، أن استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الطبية يفاقم الكارثة الصحية، ويهدد حياة آلاف المرضى، في وقت تنهار فيه المستشفيات بسبب القصف ونقص الموارد.

وأمس الاثنين، سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جراء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الغذائية والأدوية اللازمة إلى القطاع.

وأعلنت الصحة، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا

ومن جهته، قال مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، إنَّ المساعدات التي تدخل إلى القطاع لا تكفي لإطعام 1% من سكان القطاع.

وأوضح أبو عفش في تصريحات صحفية، أنَّ حالات سوء التغذية في القطاع بارتفاع مستمر، مؤكدًا أنَّ المنظومة الصحية في قطاع غزة منهكة والأمراض تنتشر في القطاع .

وأضاف، "نحتاج إلى ممرات آمنة لإدخال المساعدات، فالعديد من أنواع الطعام مفقودة في قطاع غزة منذ أشهر، وكميات المياه النظيفة في القطاع لا تفي بحاجة السكان".

وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة، فيما تتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.





المصدر / فلسطين أون لاين