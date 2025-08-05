هيئات أممية: الأمهات والمواليد في غزَّة يُتركون لمصير قاتل

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إنَّ 4 من كل 10 حوامل أو مرضعات في غزة يعانين من سوء تغذية حاد، جراء تواصل الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح الصندوق في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنَّ 1 من كل 7 مواليد في غزة يحتاج إلى رعاية مركزة للبقاء على قيد الحياة، مشيرًا إلى أنَّ الأمهات والمواليد في غزة يتركون لمصير قاتل.

ومن جهته، ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنَّ الجوع وسوء التغذية والأمراض تسبب الوفيات في قطاع غزة.

وشدد المكتب على الحاجة الماسة لوقف فوري لإطلاق النار ووصول إنساني واسع لإنقاذ الأرواح بغزة.

وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة.

وتتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين