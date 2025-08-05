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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في رام الله والخليل

05 اغسطس 2025 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في رام الله والخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، من محافظتي رام الله والخليل، بينهم شقيقان، وطلاب جامعيون.

ففي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال حي سنجر في مدينة دورا جنوب المحافظة، واعتقلت الشقيقين سامي ومحمد يوسف أبو عرقوب، عقب مداهمة منزلهما وتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقتادهما إلى جهة غير معلومة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات متزامنة، طالت أربعة شبان من مناطق مختلفة. حيث اعتقلت من بلدة سلواد الشابين محمود ماهر حامد (20 عامًا) وحسن تيسير حماد (25 عامًا)، بعد مداهمة منزليهما وتخريب محتوياتهما.

كما اعتقلت من بلدة المزرعة الغربية الشاب قصي فؤاد حنون (24 عامًا)، عقب مداهمة منزله، بالإضافة إلى الشاب بلال المحسيري من حي البالوع في مدينة البيرة.

وتواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقال شبه اليومية بحق الفلسطينيين، في إطار سياسة قمعية تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وسط تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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