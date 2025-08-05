المنظمات الأهلية: الاحتلال يمعن في تجويع أهالي غزَّة ويكرِّس الفوضى لنهب أي شاحنة مساعدات

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة أمجد الشوا، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي يمعن في تجويع أهالي القطاع، ويفرض قيودا صارمة على دخول المواد الغذائية للقطاع.

وأكد الشوا في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنَّ الاحتلال يريد تأجيج الفوضى في القطاع من خلال عمليات نهب المساعدات.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال يفرض قيودًا على دخول المواد الغذائية ويوفِّر غطاءً لتكريس الفوضى الأمنية في حال دخول أي شاحنة تحمل أي نوع من المساعدات.

وأوضح الشوا أن "القطاع يفتقر إلى سلسلة غذائية آمنة"، مشيرًا إلى أن الآلاف يعانون من درجات متفاوتة من الجوع وسوء التغذية، في ظل شبه غياب تام للرعاية الصحية.

وأضاف أن عدد الشهداء بسبب الجوع وسوء التغذية تجاوز 180 شهيدًا، معظمهم من الأطفال، لافتًا إلى أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، خاصة مع حالات الوفاة بين كبار السن والمرضى الذين لم يتلقوا العلاج اللازم.

وأشار الشوا إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل يوميًا إلى غزة لا يتجاوز 70 إلى 80 شاحنة، بينما تعادل الإنزالات الجوية خمس إلى عشر شاحنات فقط، وهي كميات لا تلبي أدنى الاحتياجات.

ومن جهته، أكد المكتب الحكومي في بيان صحفي، أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة تُقدّر بما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.

وأدان بأشد العبارات استمرار جريمة التجويع الممنهج، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" وحلفاءه الدوليين المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين