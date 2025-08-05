فرصة ذهبية: منح دراسية مجانية في صربيا لعام 2025/2026

تقدم وزارة التربية والتعليم العالي منحًا دراسية ممولة بالكامل في صربيا، لطلاب البكالوريوس في تخصصي الطب البشري والهندسة للعام الدراسي 2025/2026. هذه المنح فرصة ممتازة لمتابعة تعليمك الجامعي في الخارج مجانًا.

كيفية التقديم والوثائق المطلوبة

يجب على جميع الراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية:

التقديم الإلكتروني: قم بملء الطلب الإلكتروني المخصص من الوزارة. يجب رفع جميع الوثائق المطلوبة إلكترونيًا مع الطلب.

- تسليم الوثائق: بعد التقديم الإلكتروني، يجب تسليم نسخ مصدقة من جميع الوثائق المطلوبة باليد إلى أحد مقرات الوزارة.

- الموعد النهائي: آخر موعد لتقديم الطلبات إلكترونيًا وتسليم الوثائق هو يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

عناوين مكاتب الوزارة

يمكن تسليم الوثائق في المقرات التالية:

- رام الله: وزارة التربية والتعليم العالي، الماصيون، قرب المجلس التشريعي. الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية.

- نابلس: شارع رفيديا، عمارة لجنة الزكاة، الطابق الثاني.

- الخليل: الحرس، عمارة الهرم، الطابق الثاني.

ملاحظة هامة لطلبة غزة

على الطلاب من قطاع غزة تقديم الطلب الإلكتروني فقط مع رفع الوثائق المطلوبة قبل الموعد النهائي (7 أغسطس 2025). سيتم تسليم الوثائق الورقية في مقر الوزارة فور عودة الدوام. أي طلب إلكتروني لم يتم تقديمه قبل الموعد النهائي يعتبر لاغيًا.

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المصدر / فلسطين أون لاين