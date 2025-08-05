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#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدف مطار "بن غوريون" في يافا المُحتلَّة

05 اغسطس 2025 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدف مطار "بن غوريون" في يافا المُحتلَّة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح اليوم الثلاثاء، أنها نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّد "بن غورويون" في منطقة يافا المحتلة، بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع "فلسطين٢".

وأكدت القوات اليمنية في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن العملية حققت هدفَها بنجاحٍ وتسببَت في هروعِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.

وتأتي هذه العملية انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، ورداً على اقتحامِ قُطعانِ الصهاينةِ للمسجدِ الأقصى وتدنيسِهِم لباحاتِهِ الشريفة.

وقالت القوات اليمنية، "ليعلم العدوُّ وليعلم الجميعُ أنَّ شعبَنا اليمنيَّ العظيمَ بتاريخهِ المجيدِ وثقافته الإيمانية ومبادئه الأصيلة وقيمه الراسخة مستمرٌّ في موقفهِ الإيمانيِّ الجهاديِّ نصرةً لشعبِنا الفلسطينيِّ المظلومِ، وهو في هذا المسارِ لا يخشى التهديداتِ مهما تكررتْ ولا يهابُ التداعيات مهما تعاظمتْ".

وشددت على أنَّ اليمن سينجح في تجاوز كلّ التحديات لأنه في موقف الحقّ، استجابةً للهِ وتأديةً للواجبِ.. واجبِ الدين والأخلاق والفطرة الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اليمن يقصف تل أبيب

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