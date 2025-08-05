صور أسرى الاحتلال.. رسائل القسام تفجر الغضب ضد نتنياهو

غزة/ محمد أبو شحمة

رسائل جديدة بعثت بها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، من خلال الصور التي أظهرت عدداً من الأسرى الإسرائيليين في حالة صحية متدهورة نتيجة المجاعة، وأحدثت صدمة واسعة في الشارع الإسرائيلي، وتسببت في موجة من الغضب الشعبي والسياسي، وفتحت باب الانتقادات مجددًا في وجه حكومة بنيامين نتنياهو.

وجاء الغضب الأساسي من عائلات الأسرى، حيث وصفوا ما شاهدوه بأنه "كابوس حقيقي"، مؤكدين أن أبناءهم يموتون ببطء بينما الحكومة تتقاعس. وانتشرت مشاهد الحزن والانهيار في شوارع تل أبيب وسط دعوات متزايدة للخروج في مظاهرات للضغط من أجل التوصل إلى صفقة تبادل.

رسائل سياسية

الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أكد أن الرسائل التي وجهتها المقاومة من خلال نشر صور الأسرى الإسرائيليين الجوعى كانت واضحة ومقصودة، وتحمل دلالات متعددة، أبرزها أن هناك أسرى صهاينة تركوا دون تحرير بسبب حسابات سياسية داخلية، في مقدمتها حرص نتنياهو على بقاء ائتلافه الحاكم.

وقال ياغي لـ "فلسطين أون لاين": إن "المقاومة أوصلت رسالة مباشرة بأن المجاعة الحقيقية التي يعاني منها قطاع غزة انعكست بوضوح على وضع الأسرى الإسرائيليين، وهو ما بدأ الشارع الإسرائيلي في إدراكه، لدرجة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، صرح بأنه "لم يتخيل يومًا أن يرى صورًا ليهود يتضورون جوعًا دون أن يغيثهم أحد".

وأكد آيزنكوت في تصريحه أن رئيس الحكومة وأعضاء "كابينت 7 أكتوبر" يتحملون مسؤولية تقصير خطير وغير مغتفر، بسبب سوء إدارة الحرب التي أدت إلى هذا الوضع، مطالبًا باتخاذ قرار أخلاقي وإنساني بالتوقيع على صفقة تبادل شاملة حتى ولو كان الثمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار.

ووفق ياغي فإن نائب رئيس الموساد وصف ما يجري في غزة بأنه جريمة حرب وإبادة جماعية، وهو تعبير عن أزمة حقيقية تعيشها القيادة السياسية الإسرائيلية التي فقدت البوصلة، وعجزت عن اتخاذ قرارات مصيرية، بما في ذلك التوصل إلى صفقة شاملة.

وأكد أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تمر بمرحلة تدهور واضح، حيث تعاني من غياب الانضباط، والإرهاق الكبير في صفوف الجنود، وعدم قدرة بعض الضباط على كتابة تقارير عسكرية نتيجة طول أمد الحرب.

وأشار إلى أن هناك أيضًا انهيارًا دبلوماسيًا غير مسبوق، إذ باتت دولة الاحتلال تصنف دوليًا كدولة إبادة، خاصة بعد نشر فيديو الأسرى، ما فاقم أزمتها، وأدى إلى تعميق الشرخ الداخلي.

وقال إن زيارة ويتكوف جاءت في إطار محاولة أمريكية لإنقاذ نتنياهو واحتواء الأزمة المتفاقمة داخل (إسرائيل).

صدمة كبيرة

الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين أكد ان الفيديوهات الأخيرة التي نشرتها كتائب القسام للأسرى الإسرائيليين في غزة، أثارت صدمة كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن "رؤية الأسرى وهم يعانون الجوع والهزال بشكل مباشر ترك وقعًا نفسيًا مختلفًا، رغم أن معاناتهم كانت متوقع".

وقال عز الدين لـ"فلسطين أون لاين" إن "هذه الصور أصابت المجتمع الإسرائيلي في مقتل"، لكنها، في المقابل، "لن تغير شيئًا في موقف رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو أو شركائه المتشددين مثل سموتريتش وبن غفير"، الذين تخلوا فعليًا عن أسراهم واعتبروهم خسائر جانبية". واضاف إن هذا التخلي سيكون له "أثر مدمر طويل الأمد داخل المجتمع الإسرائيلي".

وأشار عز الدين إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، تبنى موقف نتنياهو وطالب أهالي الأسرى بـ"الصبر إلى حين انتهاء مغامرات إسرائيل العسكرية في غزة".

وأكد عز الدين أن الجهد الحقيقي لوقف المجزرة ورفع الحصار عن غزة "يجب أن يركز على الحراك العالمي"، داعيًا إلى توسيع رقعة الضغوط الشعبية والحقوقية على المستوى الدولي.

وقال إن هذا الحراك "ما يزال في بداياته، لكنه قادر على مضاعفة قوته عشر مرات على الأقل إذا تم تفعيله بالشكل المطلوب.

المصدر / فلسطين أون لاين