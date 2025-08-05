مجازر داميّة بحق "المُجوعين".. تَّطوُّرات حرب الإبادة الجماعيّة في غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ669 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 52 شهيدًا و 352 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,568 شهيدًا وأكثر من 11,230 إصابة.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل و7 بالغين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 188 شهيدًا، من بينهم 94 طفلًا.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 9,519 شهيدًا و 38,630 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,020 شهيدًا 150,671 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

في حصيلة جديدة.. أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بوصول 57 شهيدًا وعشرات الجرحى من طالبي المساعدات شمالًا وجنوبًا، في تصعيد خطير لاستهداف نقاط توزيع الغذاء.

في شمال القطاع، استقبل مستشفى الشفاء بمدينة غزة 25 شهيدًا وأكثر من 50 إصابة من ضحايا المجزرة التي وقعت في منطقة زكيم شمال غربي القطاع.

من بين الشهداء الذين تم التعرف على هوياتهم: بلال عبد الله محمد عبيد، أحمد رفيق محمد جراد، محمود جلال عبد الرؤوف عبد الهادي، بلال محمد علي الأدهم، براء ميسرة سليم زويد، مصعب عبد الباسط عودة الحو، محمد سميح عرفة معروف، عبد الرحمن محمد رمضان السكران، عمر يوسف زعرب، أسامة سمير العوضي، يونس عمر محمد الغول، علي محمد وجيه دواس، محمود جلال الكفارنة، محمد شادي الكفارنة.

وفي الجنوب، أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس عن وصول 30 شهيدًا من المدنيين الذين استهدفهم الاحتلال قرب محور موراغ شمال مدينة رفح، أثناء توجههم لنقاط توزيع المساعدات.

وفي منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، ارتقى 6 شهداء في استهداف مباشر لمجموعة من المواطنين قرب برج الأندلس.

أما في الحي الياباني غرب خان يونس، فقد أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، نُقلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني.

طائرات الاحتلال شنت أيضًا غارة جوية على منزل يعود لعائلة الحايك في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي منطقة أرميضة ببني سهيلا شرق خان يونس، استشهد المواطن أحمد عليان أبو دراز متأثرًا بإصابته جراء القصف الإسرائيلي.

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الممرض وليد أبو راشد، الذي كان يعمل في قسم الجراحة بمستشفى كمال عدوان، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على شمال قطاع غزة.

واستقبل مستشفى العودة في مخيم النصيرات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جثامين 11 شهيدا، بالإضافة إلى 78 مصابا، وذلك عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا من المدنيين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة.

وأكدت الطواقم الطبية أن الإصابات تنوعت بين الحرجة والمتوسطة، وشملت نساء وأطفالا، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في الإمدادات الطبية والمستلزمات الأساسية.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة اليازجي في شارع النفق، بمدينة غزة.

ووصل 3 شهداء وعدد كبير من الإصابات إلى مستشفى الشفاء، من منتظري المساعدات في منطقة "زيكيم" شمال غربي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة الصعيدي غرب بنك فلسطين في شارع النصر، ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد أكرم محمد الرقب وشقيقته وابنه جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس، ملتحقاً بوالدته وأفراد عائلته الذين استشهدوا في قصف استهدف منزلهم قبل أشهر.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أطلق طيران الاحتلال المسير من نوع كواد كابتر النار في المخيم الجديد شمال النصيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين