مؤسسات دولية تدين تنكّر ويتكوف للمجاعة بغزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

عبّرت 17 مؤسسة حقوقية عربية ودولية، عن استنكارها ورفضها القاطع للتصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة.

وأكدت المؤسسات، في بيان مشترك، اليوم الإثنين، أن تصريحات ويتكوف تتجاهل بشكل كامل الحقائق الميدانية والتقارير الدولية التي تثبت وجود كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني.

وشددت، أن المجاعة في غزة ليست مجرد ادعاء، بل واقع ملموس أودى بحياة 159 شخصًا بينهم 90 طفلاً، وهو رقم موثق يعكس حجم الجريمة الإنسانية التي لا يمكن تبريرها أو إنكارها.

كما شددت المؤسسات على أن الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع تشمل الجميع بلا استثناء، ومن بينهم الأسرى الإسرائيليون الذين ظهرت عليهم علامات الجوع وسوء التغذية في تسجيلات مصورة.

طالبت المؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى غزة للوقوف على الأوضاع الكارثية والتحقيق في سياسة التجويع التي تعتبر جريمة حرب.

كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ومساءلة جميع الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات.

وجّهت المؤسسات دعوة عاجلة للمجتمع الدولي لفرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، وحماية المدنيين وفرق الإغاثة والعاملين في المجال الطبي.

كما طالبت بالسماح للصحفيين والمراسلين الدوليين بالدخول إلى القطاع بعد حظر دام أكثر من عشرة أشهر، كان يهدف إلى التعتيم على جرائم الاحتلال.

وجّهت المؤسسات رسالة واضحة للحكومات التي تدعم أو تساهم في إعاقة وصول المساعدات، مثل الولايات المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والالتزام بضمان وصول المساعدات اللازمة للقطاع.

يأتي ذلك في ظل موجة جوع غير مسبوقة منذ مارس 2025، إثر إغلاق معابر غزة وفرض قيود مشددة على دخول المواد الغذائية والطبية والوقود.

يُذكر أن ويتكوف زار مركزًا لتوزيع المساعدات تابعًا لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا في رفح، حيث أكد بعد زيارته عدم وجود مجاعة، وهو ما تباين مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أقر بوجود جوع شديد في غزة.

فندت هيئات مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية تصريحات ويتكوف، وأكدتا في بيان مشترك أن قطاع غزة يواجه سيناريو مجاعة حقيقي تجاوز فيه الجوع وسوء التغذية المؤشرات الدولية المعتمدة.

كما أظهرت تقارير أمن الغذاء أن أكثر من نصف مليون فلسطيني يعانون مجاعة مؤكدة، بينما يواجه ربع السكان خطر جوع طارئ مع انهيار منظومة المساعدات.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الوضع الصحي في غزة يتدهور بشكل كارثي، وأن كثيرين يموتون نتيجة انهيار أجسادهم الناقصة التغذية أمام الأمراض وفشل الأعضاء، مؤكدة أن الأزمة الإنسانية تفاقمت بشكل يهدد حياة السكان المدنيين.