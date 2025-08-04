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الصحة: حصيلةُ ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزَّة تقترب من 61 ألف شهيد

04 اغسطس 2025 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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الصحة: حصيلةُ ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزَّة تقترب من 61 ألف شهيد

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 94 شهيدًا، منهم 4 شهداء جرى انتشالهم و 439 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزّة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، أوضحت وزارة الصحة أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات، بلغ 29 شهيدًا و 300 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,516 شهيدًا وأكثر من 10,067 إصابة.

وذكرت الصحة، أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين.

ولفتت إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,440 شهيدًا و 37,986 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,933 شهيدًا 150,027 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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