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حماس تنعى الشَّهيد يوسف العامر وتدعو ثوَّار الضّفة لتصعيد المواجهة والتَّصدّي للاحتلال

04 اغسطس 2025 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
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حماس تنعى الشَّهيد يوسف العامر وتدعو ثوَّار الضّفة لتصعيد المواجهة والتَّصدّي للاحتلال

أكدت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، لان اغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن يفت في عضد المقاومة، وعلى ثوار شعبنا تصعيد المواجهة والتصدي للاحتلال النازي وقطعان مستوطنيه.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن سياسة الاحتلال باغتيال المقاومين والتي كان آخرها صباح اليوم اغتيال المجاهد البطل يوسف عماد العامر عقب حصاره واشتباكه مع قوات الاحتلال في أحد المنشآت الزراعية في بلدة قباطية جنوب جنين، لن يفت في عضد مقاومتنا وأحرار ضفتنا الأبية.

وأشارت إلى، أن الاحتلال يواصل محاولات بائسة لاستهداف المقاومة في الضفة، عبر اغتيالاته واعتقالاته وتصعيد إرهابه وجرائمه النازية جنبًا إلى جنب مع قطعان مستوطنيه المدججة بالسلاح والتي تزيد تسليحا يوما بعد يوم برعاية الوزير المتطرف بن غفير.

ونعت "حماس" الشهيد يوسف العامر، مؤكدةً أن اغتيال المقاومين في الضفة الغربية لن يزيد شبابها الثائر إلا مزيداً من الإصرار على المواجهة والتصدي للاحتلال.

ودعت شعبنا الحر الأبي في عموم الضفة الغربية، لاحتضان المقاومين وأن يكونوا عوناً وسنداً لهم.

كما دعت شباب الضفة الثائرة إلى تصعيد مقاومتهم وتصديهم للمحتل النازي وقطعان مستوطنيه.

المصدر / فلسطين اون لاين
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