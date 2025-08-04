بالأسماء: الاحتلال يفرج عن 9 أسرى من قطاع غزّة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الاثنين، عن تسعة أسرى من سجون الاحتلال، عقب اختطافهم وإخفائهم قسرًا خلال العملية البرية على قطاع غزّة.
وقال مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، إن 9 أسرى محررين، وصلوا إلى المستشفى بظروف إنسانية وصحية صعبة، جراء تعرضهم للتعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال.
وأفادت مصادر صحفية، بأن الأسرى هم:
1.أمجد عاطف إبراهيم محسن (31 عامًا) – رفح
2.محمد عليان رمضان شباري (56 عامًا) – بيت حانون
3.محمد عطا الله حسن النجار (38 عامًا) – جباليا
4.محمد محمد رمضان أبو بنات (40 عامًا) – بيت لاهيا
5.علي يوسف مصطفى جابر (33 عامًا) – بيت لاهيا
6.محمد محمود سعيد يوسف (42 عامًا) – رفح
7.رامي جهاد محمد الحناوي (31 عامًا) – جباليا
8.نافذ نافذ محمد العجلة (61 عامًا) – الشجاع
9.وسام جميل محمد أبو عرار (23 عامًا) – رفح
المصدر / فلسطين اون لاين