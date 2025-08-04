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"تعرضت غالبيتها للنَّهب والسرقة نتيجة الفوضى التي يكرسها الاحتلال"

المكتب الحكومي: 80 شاحنة فقط دخلت الأحد إلى غزَّة وسط كارثة إنسانية خانقة

04 اغسطس 2025 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
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المكتب الحكومي: 80 شاحنة فقط دخلت الأحد إلى غزَّة وسط كارثة إنسانية خانقة

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ ما دخل إلى قطاع غزة،  أمس الأحد، 80 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل ممنهج، ضمن ما بات يُعرف بسياسة "هندسة الفوضى والتجويع" الهادفة إلى تفكيك المجتمع وضرب مقومات صموده.

وأكد المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة تُقدّر بما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.

وأدان بأشد العبارات استمرار جريمة التجويع الممنهج، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

 وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" وحلفاءه الدوليين المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة.

ودعا المكتب الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفعلي لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال بكميات كافية وآمنة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين العزّل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة

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