إصابة جندي "إسرائيلي" في قاعدة عسكرية بالنقب المُحتل

أصيب جندي "إسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، إثر تسرب للوقود في قاعدة عسكرية بالنقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وقالت القناة 13 العبرية، إن جنديًا أصيب بحروق خطيرة إثر تسرب للوقود في قاعد عسكرية بالنقب.

وأمس الأحد، ذكر موقع "حدشوت للو تسنزورا"، أن 3 جنود أصيبوا بجروح متفاوتة، إثر انقلاب جيب عسكري على الطريق 232 بالقرب من مستوطنة "كيرم شالوم" بغلاف غزة.

وفي تقرير سابق، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنَّ جيش الاحتلال يخفي خسائره خلال حرب غزة.

وقالت الصحيفة العبرية في تقرير لها، إنَّ 18 ألفًا و500 جندي من الجيش وما يسمَّى بـ"قوات الأمن الإسرائيلية" أصيبوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة رغم إعلان الجيش رسمياً عن إصابة 6145 جندياً فقط.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 18 جندياً منذ بداية شهر يوليو الماضي ليرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 898 جندياً.

وأوضحت، أنَّ أكثر من 10 آلاف جندي يعانون من اضطرابات نفسية ومرض اضطراب ما بعد الصدمة، في حين أنّ الجيش اعترف بإصابة 1600 جندي باضطراب ما بعد الصدمة في 2024، مقارنة بأعداد أقل بكثير في الحروب السابقة.

ويتكتم الاحتلال على خسائره البشرية والمادية عبر فرض رقابة عسكرية مشددة على الإعلام، ويواجه اتهامات داخلية بإخفاء أعداد أكبر.

المصدر / فلسطين أون لاين