5 حالات وفاة جرَّاء المجاعة وسوء التَّغذية في غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جراء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الغذائية والأدوية اللازمة إلى القطاع.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنَّ 5 أشخاص بالغين توفوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة الجوع وسوء التغذية.

وأعلنت الصحة، ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.

ومن جهته، قال مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، إنَّ المساعدات التي تدخل إلى القطاع لا تكفي لإطعام 1% من سكان القطاع.

وأوضح أبو عفش في تصريحات صحفية، أنَّ حالات سوء التغذية في القطاع بارتفاع مستمر، مؤكدًا أنَّ المنظومة الصحية في قطاع غزة منهكة والأمراض تنتشر في القطاع .

وأضاف، "نحتاج إلى ممرات آمنة لإدخال المساعدات، فالعديد من أنواع الطعام مفقودة في قطاع غزة منذ أشهر، وكميات المياه النظيفة في القطاع لا تفي بحاجة السكان".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضروات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة.

وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين

المصدر / فلسطين أون لاين