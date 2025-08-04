حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عددًا من المحافظات في الضفة الغربية المحتلة، رافقها تنكيل بالمواطنين ومصادرة مركبات، إلى جانب اعتداءات وفرض إجراءات عسكرية مشددة.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم، بينهم الأستاذ بسام محمد الشروف من بلدة نوبا. كما صادرت مركبتين من مخيم العروب، واعتدت بالضرب على عدد من المعتقلين. وعُرف من بين المعتقلين: عمر نعيم زيادة، نبيل أنور بحر، محمد إسماعيل أبو عمار، أحمد كمال غنيمات.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة تقوع، وهم: إيهاب خالد عبد الخليل، جهاد خالد صباح، ريان عصام العمور، كما اعتقل الفتى الجريح أحمد محمد محمود ثوابتة من بلدة بيت فجار، رغم إصابته واستخدامه العكازين.

في محافظة نابلس، داهمت قوات الاحتلال قرية تل واعتقلت الشاب كرم راتب سناكرة، بعد تفتيش منزله.

وفي بلدة العيساوية شمال شرق القدس، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل وشنت حملة اعتقالات، دون معرفة العدد الدقيق للمعتقلين حتى اللحظة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله وعدة بلدات وقرى غربها، بينها: بيتونيا، شقبا، نعلين، شبتين، دير قديس، وقبيا، ونفذت فيها عمليات مداهمة وتفتيش مكثفة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى