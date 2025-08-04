الإغاثة الطبية: المساعدات لا تكفي لإطعام 1% من سكان غزة وحالات سوء التَّغذية في ارتفاعٍ مُستمر

قال مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، إنَّ المساعدات التي تدخل إلى القطاع لا تكفي لإطعام 1% من سكان القطاع.

وأوضح أبو عفش في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أنَّ حالات سوء التغذية في القطاع بارتفاع مستمر، مؤكدًا أنَّ المنظومة الصحية في قطاع غزة منهكة والأمراض تنتشر في القطاع .

وأضاف، "نحتاج إلى ممرات آمنة لإدخال المساعدات، فالعديد من أنواع الطعام مفقودة في قطاع غزة منذ أشهر، وكميات المياه النظيفة في القطاع لا تفي بحاجة السكان".

وأوضح أبو عفش، أن هناك خشية من انتشار أمراض جديدة في القطاع لا قدرة لنا على معالجتها.

وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن أطفال قطاع غزة يموتون بمعدل "غير مسبوق" وسط المجاعة وتدهور الأوضاع نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة. وتتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضروات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة.

وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين