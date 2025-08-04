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محدث بالفيديو والصور استشهاد المقاوم يوسف العامر بعد محاصرته بقباطية

04 اغسطس 2025 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقصفُ منزلًا ويحتجز جثمان شهيد جنوبي جنين

ارتقى شهيد وأُصيب آخر، صباح اليوم الاثنين، عقب قصف الاحتلال  منزلًا محاصرًا تحصَّن داخله مقاومون في بلدة قباطية جنوب جنين بشمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر صحفية، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب يوسف العامر (33 عاما).

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فيما أعلن الهلال الأحمر لاحقا لإعلان وزارة الصحة؛ نقل شهيد مجهول الهوية من المنطقة المستهدفة في بلدة قباطية في جنين.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة الشاب قصي أمين سليمان السعدي ( 21 عاما ) برصاص الإحتلال في بلدة قباطية بمحافظة جنين فجر اليوم واعتقاله، مشيرة إلى أن الشهيد يوسف عماد العامر تم نقل جثمانه الى مستشفى جنين الحكومي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت منزلًا محاصرًا بقنابل "أنيرجا" والصواريخ المحمولة على الكتف، ما أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح داخل المنزل واحتراقه.

وأشارت المصادر إلى أنَّ قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد يوسف عماد إبراهيم العامر بعد قصف وإحراق الموقع الذي تحصَّن به قرب بلدة قباطية جنوب جنين.

وبعد نحو ساعتين من المحاصرة والقصف المكثف، انسحبت القوات من البلدة، وسط وصول الأهالي إلى المكان الذي دمره الاحتلال بالكامل، حيث لا تزال هناك أنباء عن شهداء تم احتجاز جثامينهم، ومصير عدد من الشبان مجهولا بين قباطية وبلدة مركة المجاورة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة اقتحمت البلدة فجرا وحاصرت المنزل الذي كان يتحصن بداخله مقاوم فلسطيني، في حين أكدت وسائل إعلام عبرية أن القوات الخاصة "الإسرائيلية" اغتالت مطاردا فلسطينيا في المنطقة نفسها، ضمن سلسلة عمليات عسكرية متواصلة في جنين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اغتيال في جنين

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