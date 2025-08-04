مجاعة مُتصاعدة وشلال دمٍ لا يتوقَّف.. أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ668 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

أوضحت وزارة الصحة أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات، بلغ 29 شهيدًا و 300 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,516 شهيدًا وأكثر من 10,067 إصابة.



وذكرت الصحة، أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين.



ولفتت إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.



وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,440 شهيدًا و 37,986 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,933 شهيدًا 150,027 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب "جريمة إبادة جماعية" ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة، من خلال سياسة ممنهجة تشمل الحصار والتجويع وخلق الفوضى، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمنع إدخال أكثر من 22,000 شاحنة مساعدات إنسانية متكدسة حاليًا على بوابات معابر القطاع.

وأوضح البيان الصادر، أن غالبية هذه الشاحنات تتبع لمنظمات أممية ودولية وجهات مختلفة وقد مُنعت من الدخول عمدًا ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى صناعة الجوع ونشر الفوضى داخل القطاع ضمن مسار الإبادة الجماعية التي تستهدف أكثر من 2.4 مليون إنسان.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أفادت مصادر طبية في غزة، أنّّ 74 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 36 من طالبي المساعدات.

وارتقى 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال عناصر تأمين المساعدات بمنطقة التوام، شمال غرب قطاع غزة.

كما نقلت مصادر محلية، أن 6 شهداء وأكثر من 50 إصابة و6 شهداء مجهولي الهوية يصلون عيادة الشيخ رضوان من منتظري المساعدات في منطقة زيكيم شمال غربي قطاع غزة.

وأُعلن عن استشهاد الطفلة جفرا عيد بشير محمود المصري لترتفع حصيلة الشهداء إلى 6 في مجزرة مدرسة حي الأمل بخانيونس.

وتمكنت طواقم الإسعاف، من انتشال جثامي شهيدين نتيجة قصف إسرائيلي سابق على حي التفاح شرقي مدينة غزة.

استشهد الممرض عدي ناهض القرعان إثر سقوط صندوق مساعدات عليه بشكل مباشر من عملية "إنزال جوي" نُفذت في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة .

أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في غزة بارتقاء شهيدين وإصابة أكثر من 20 آخرين إثر تعرضهم لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال قرب مركز للتحكم في المساعدات شمال مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أُصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي بالقرب من منطقة التوام شمالي غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية بوصول 7 شهداء في قصف للاحتلال استهدف عدة مناطق بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وارتقى 3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو موسى في حكر الجامع في دير البلح وسط قطاع غزة.

ووصل 7 شهداء إلى مستشفى العودة بالنصيرات، بعد استهدافهم من جيش الاحتلال أثناء انتظارهم للمساعدات وسط قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت المجوعين أمس في عدة نقاط مما أسفر عن استشهاد 52 منهم، وفقا لمصادر في مستشفيات غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار صباح اليوم الاثنين جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على المناطق الشرقية لمدينة غزة وبينها حي التفاح.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، بلدة القرارة ومنطقة أرض العبادلة في البلدة، شمال شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة. بينما نسفت قوات الاحتلال، مبانٍ سكنية شمالي المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين