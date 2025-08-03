فيدان وعبد العاطي يبحثان أوضاع غزة وجهود وقف إطلاق النار

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحث، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، لا سيما تفاقم الكارثة الإنسانية ومفاوضات وقف إطلاق النار.

ووفق ما نقلته قناة "تي آر تي" التركية الرسمية، تناول الاتصال التنسيق المشترك بين القاهرة وأنقرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، في ظل المجاعة التي تسببت بها سياسة الحصار الإسرائيلي المستمرة منذ نحو عشرة أشهر.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي، مثمنين "التطور الملموس في العلاقات المصرية التركية"، في وقت تحتفل فيه الدولتان بمرور 100 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما أبدى الوزيران حرصهما على زيادة حجم التبادل التجاري ليبلغ 15 مليار دولار، وتعزيز الاستثمارات التركية في السوق المصرية.

وعلى المستوى الإقليمي، شدد الوزيران على ضرورة مواصلة التحرك الدولي المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مع التأكيد على رفض سياسة التجويع الجماعي واستهداف المدنيين، باعتبارها "انتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني".

وأطلع عبد العاطي نظيره التركي على آخر جهود الوساطة المصرية، التي تجري بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، وإدخال مزيد من المساعدات للقطاع، مشددًا على أهمية مضاعفة الضغط لزيادة عدد الشاحنات عبر المعابر.

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده لأي جهد يهدف إلى إنهاء الحرب، والإفراج عن الأسرى، وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات.

وتعيش غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، مع تفشي المجاعة وغياب الخدمات الطبية، وسط تعثر متواصل لجهود الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.