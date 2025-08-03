تقرير: الاحتلال يواصل احتجاز أطبَّاء من غزَّة وسط ظروف مروِّعة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال 24 طبيبًا من قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية وصحية "بالغة السوء"، فيما تتصاعد المطالبات الدولية للإفراج الفوري عنهم، بعد توثيق انتهاكات جسيمة بحقهم أدت إلى استشهاد اثنين على الأقل جراء التعذيب.

وذكر المركز في بيان صحفي، أن الأطباء المعتقلين تعرضوا لما وصفه بـ"أبشع عمليات التنكيل والتعذيب الممنهج والمقصود"، ما أدى إلى استشهاد الطبيب عدنان البرش والطبيب إياد الرنتيسي، بعد فترات احتجاز شهدت عنفًا جسديًا ونفسيًا حادًا.

وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية الفلسطينية بشكل متواصل منذ بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، مؤكّدًا أن ذلك يجري "بما يخالف القوانين الدولية التي تجرّم الاعتداء على العاملين في المجال الصحي".

وطالب المركز، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية، بالتحرك العاجل لضمان الإفراج عن الأطباء المعتقلين، ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات التي "ترقى إلى جرائم حرب".

وأشار إلى أن تقارير صادرة عن أطباء من أجل حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، وثّقت تعرض الطواقم الطبية الفلسطينية خلال احتجازهم للعنف الشديد والتعذيب والإهانات النفسية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

وكشف المركز أن أكثر من 400 طبيب وممرض وإداري وفني صحي من قطاع غزة تعرضوا للاعتقال من قِبل قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2023 وحتى يوليو 2025، وأن معظمهم أُفرج عنهم لاحقًا دون تقديم لوائح اتهام، سواء عبر صفقات تبادل أو تحت الضغط الدولي، في حين لا يزال العشرات قيد الاعتقال.

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن استهداف الأطباء الفلسطينيين هو استهداف لمقوّمات الحياة في غزة، داعيًا إلى تحرك حقوقي وشعبي وإعلامي واسع للضغط على الاحتلال لوقف سياساته القمعية بحق القطاع الصحي، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة داخل السجون وخارجها.