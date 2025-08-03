مأساة إنسانية صامتة.. 72 مفقودًا قرب نقاط توزيع المساعدات في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأنها وثّقت 72 حالة لمفقودين قرب نقاط توزيع المساعدات وممرّات دخول الشاحنات في قطاع غزة.

وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أنه تمّ التعرف على مصير 18 مفقودًا، تبيّن أنهم معتقلون لدى جيش الاحتلال من قطاع غزة، لافتةً إلى أن مصير 54 شخصًا لا يزال مجهولًا.

وحذّرت المؤسسة من الارتفاع المستمر في أعداد المفقودين خلال الأيام القادمة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، عن استمرار تلقيه بلاغات متزايدة بشأن حالات فقدان لمواطنين فلسطينيين في قطاع غزة، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وأوضح المركز أن حالات الفقدان تتركز بشكل خاص في مناطق شمال وجنوب القطاع، لاسيما حول مواقع توزيع المساعدات ومناطق التوغلات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال.

وفي السياق، أعرب المركز عن "قلق بالغ" حيال مصير الدكتور مروان الهمص، بعد أن اختطفته قوة مسلحة مجهولة في محافظة رفح عقب إصابته، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكشف عن مصيره وضمان سلامته.

وشدد البيان على أن قضية المفقودين "تمثل مأساة إنسانية صامتة في ظل انقطاع الاتصالات، وصعوبة الوصول إلى مناطق المواجهة والتوغل"، مطالبًا بتحرك دولي فوري لحماية المدنيين وضمان الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.