وزارة الصّحة: 119 شهيدًا خلال 24 ساعة.. وحصيّلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت 119 شهيدًا بينهم 15 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض فيما سُجّلت 866 إصابة جديدة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع

وبحسب وزارة الصحة فإن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ السابع من أكتوبر عام 2023 وصلت إلى 60,839 شهيدًا و149,588 إصابة في واحدة من أكثر الحروب دموية في العصر الحديث

منذ الثامن عشر من مارس 2025 وحتى اليوم، ارتفعت الحصيلة إلى 9,350 شهيدًا و37,547 إصابة في فترة تُوصف بأنها الأشد وحشية في سياق العدوان المتصاعد.

كما كشفت الوزارة عن أن 65 من الشهداء و511 من المصابين الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية هم من ضحايا محاولات الحصول على المساعدات الإنسانية قرب مراكز المساعدات.

وارتفع بذلك عدد شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,487 شهيدًا وأكثر من 10,578 إصابة في مشهد يعكس حجم المعاناة المأساوية المرتبطة بسياسة الحصار والتجويع الممنهج.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال يتعمد إطلاق النار يوميًا على المدنيين المصطفين بحثًا عن الغذاء، ما يضعهم بين خيارين قاتلين: الموت جوعًا أو رميًا بالرصاص.

ومنذ اندلاع العدوان، تواصل إسرائيل تجاهل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، إلى جانب خرقها المتكرر لأوامر محكمة العدل الدولية، التي طالبتها بوقف جرائم الإبادة ومعالجة الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر.