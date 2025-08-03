حماس: الجرائم المتصاعدة بحق المسجد الأقصى لن تغير هويته الإسلامية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاقتحام الواسع الذي شهدته باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد من قِبل مجموعات المستوطنين، يتقدمهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير وعضو الكنيست المتطرف عميت هالفي، مؤكدة أن تلك الاقتحامات لن تفلح في تغيير هوية المسجد الإسلامية.

وعدّت حماس في بيان صحفي، ما جرى يشكل "جريمة متصاعدة بحق المسجد، وإمعانًا في العدوان الممتد على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وأكدت أن هذه الاقتحامات، التي ترافقت مع جولات استفزازية للمستوطنين داخل باحات المسجد، ورفع أعلام الاحتلال وأعلام تحمل رسومات "الهيكل المزعوم" وكلمات بالعربية مثل "بيت الله العالمي"، جرت بعد فرض حصار مشدد على المسجد وإفراغه من المصلين وتشديد الإجراءات العسكرية في البلدة القديمة.

وأشار حماس إلى أن تكرار هذه الاقتحامات في مواسم الأعياد اليهودية "لن يُفلح في تهويد المسجد الأقصى أو فرض واقع جديد عليه أو العبث بهويته العربية الإسلامية".

كما حمّلت حكومة الاحتلال "المتطرفة" المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر في قطاع غزة، وعمليات القتل والإرهاب في الضفة الغربية، والانتهاكات الممنهجة في القدس والمسجد الأقصى، معتبرًا أن هذه السياسات تصب الزيت على النار، وتهدد بشكل مباشر السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ودعت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى وقفة جادة لردع حكومة الاحتلال ومحاسبتها على "الجرائم المستمرة".

كما حثت أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك الجاد والعاجل لوقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واتخاذ خطوات تُجبر الاحتلال على وقف "جريمة التهويد" بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين المحتلة.

ودعت حماس دعوة الشعب الفلسطيني، ومقاومته، والشباب الثائر إلى التصدي لمخططات الاحتلال تجاه القدس والمسجد الأقصى، مؤكدة أن "مسيرة التصدي والمقاومة ستتواصل حتى تحرير الأرض والمقدسات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

المصدر / فلسطين أون لاين