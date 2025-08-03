زامير يلغي زيارته لواشنطن مع تصاعد التوتر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

قرر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، إلغاء زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، على ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة.

ويأتي قرار زامير بسبب تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس، والتوترات المتزايدة داخل القيادة الإسرائيلية بشأن إدارة حرب الإبادة على غزة وملف الأسرى.

وكانت الزيارة تتضمن المشاركة في حفل تقاعد قائد القيادة الوسطى الأميركية، إلى جانب اجتماعات رفيعة مع مسؤولين في البنتاغون والاستخبارات الأميركية، ولقاءات مع ممثلين عن منظمات يهودية.

وبحسب الصحيفة، فإن زامير ربط مغادرته بتحقيق تقدم ملموس في مسار التهدئة، معتبرا أن بقاؤه في إسرائيل في هذا التوقيت يعبر عن أولوية "المسؤولية الأخلاقية والعملياتية" على حساب أجندة دبلوماسية دولية.

وتأتي خطوة زامير في ظل تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن تصاعد الخلافات بين القيادة العسكرية ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بطريقة إدارة الحرب في غزة، والتعامل مع ملف الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية بغزة.

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية الأحد، عن تصاعد التوتر داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في ظل رفض نتنياهو عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة، رغم طلب متكرر من رئيس الأركان زامير.

وبحسب الصحيفة، فإن زامير يسعى منذ أيام لعقد جلسة مخصصة لعرض خطط الجيش بشأن استمرار القتال في غزة، إلا أن نتنياهو يرفض الموافقة على ذلك، ويحول دون تقديم الخطط ومناقشتها داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت).

ونقلت معاريف عن مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية أن الجيش يعيش حالة من الإحباط المتزايد، في ظل غياب الوضوح بشأن الأهداف السياسية واستمرار المهمة دون رؤية واضحة.

وأكد هؤلاء أن "أهداف عملية عربات جدعون قد تحققت"، وأن نتنياهو ومعه رون ديرمر فقط هما من يملكان تفاصيل الصفقات السياسية المرتبطة بمستقبل الحرب.

كما حذرت مصادر عسكرية من أن استمرار القتال على هذا النحو سيؤدي إلى "نتائج سلبية"، مشيرة إلى حالة استنزاف هائل تعاني منها وحدات الجيش في الخطوط الأمامية، وإلى آثار بعيدة المدى قد تطال الروح المعنوية والجاهزية العملياتية للقوات.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تتعثر فيه المفاوضات غير المباشرة مع حماس، وتتزايد الضغوط الداخلية والدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب، وسط تصاعد التساؤلات في الداخل حول غياب إستراتيجية واضحة لدى القيادة السياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين