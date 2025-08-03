في يومها الـ 667.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ 667 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد، ليرتفع عدد ضحايا حرب التجويع الإسرائيلية إلى 169 شهيدًا.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية باستشهاد العديد من المواطنين بنيران جيش الاحتلال وغاراته منذ فجر اليوم الأحد على أرجاء متفرقة من قطاع غزة.

وأصيب مواطنون بينهم أطفال جراء إلقاء قنابل من مسيرة إسرائيلية نوع (كواد كابتر) بجوار محطة تمراز في شارع النفق بغزة

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

واستشهد عمر منصور إسليم وهو موظف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جراء قصف الاحتلال مبنى الجمعية في حي الأمل بخانيونس. كما أصيب مواطنون آخرون في القصف فجر اليوم.

وشنت طائرات الاحتلال غارة شمال شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستشهد المواطنان عيد بشير محمود المصري وإبراهيم فرج محمود المصري جراء قصف إسرائيلي فجر اليوم على مدرسة فيصل في منطقة الحي الياباني غربي مدينة خان يونس.

ونسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين