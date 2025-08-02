شهيد وإصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة عقربا

استشهد مواطن وأصيب 8 آخرون بالرصاص، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستوطنين على بلدة عقربا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد شاب متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، بالإضافة إلى إصابة 7 مواطنين بالرصاص، غالبيتهم بالأطراف السفلية، ومواطن بشظايا الرصاص الحي في القدم، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الشهيد هو الشاب معين صبحي محمد أصفر (24 عاما)، مشيرةً إلى أنه ارتقى برصاص مستعمرين في بلدة عقربا.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين مسلحين من البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، هاجموا المنطقة الجنوبية، وتصدى المواطنون العزّل للهجوم، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي المكان، وتطلق الرصاص الحي صوب المواطنين.

وباستشهاد الشاب أصفر، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 9 شهداء، منهم 5 شهداء ارتقوا منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي، فيما بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستوطنين واعتداءاتهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى اليوم 31 شهيدا، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأكد رئيس الهيئة مؤيد شعبان أن ما جرى في عقربا هو جريمة جديدة تضاف إلى سجل إجرامي مستمر، مشيرا إلى أن الهيئة تتابع ميدانيا تفاصيل الجريمة، وتعمل على تعزيز صمود المواطنين وتوثيق الانتهاكات لفضح جرائم الاحتلال والمستعمرين في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن المستوطنين يسعون لخلق واقع جديد على الأرض.

وخلال النصف الأول من العام الجاري 2025، نفذ المستوطنون 2153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 4 مواطنين على يد المستعمرين، بحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وتراوحت اعتداءات المستوطنين بين الهجوم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها، وإشعال المنازل على رؤوس أصحابها، وإطلاق النار على المواطنين، وإقامة البؤر الاستيطانية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، وشن هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة مثلما حدث في قرى كفر مالك والمغير وبيتا وسنجل وغيرها.

وتركزت هذه الاعتداءات في محافظات: رام الله بواقع 491 اعتداءً، والخليل بـ409، ونابلس بـ396.

وبموازاة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتل جيش الاحتلال ومستوطنين بالضفة، ما لا يقل عن 1012 مواطنا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين