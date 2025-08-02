زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة أجزاء من شمال باكستان ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

وذكرت المراكز المعنية برصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 114 كيلومترًا، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية، اليوم السبت.

ونقل تقرير لوكالة "الاسوشيتدبرس" عن الأهالي في بيشاور ومناطق مجاورة، بما في ذلك أقاليم سوات ومالاكاند ودير وماردان وهاريبور وأبوت آباد، أنهم شعروا بالزلزال.

من جهته أفاد المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لإدارة الأرصاد الجوية الباكستانية في إسلام آباد بأن الزلزال وقع في الساعة الثانية وثلاث دقائق صباحًا.

وهو الأحدث في سلسلة من الزلازل التي ضربت شمال باكستان في الأشهر الأخيرة، ومعظمها لها صلة بمنطقة هندو كوش في أفغانستان.

المصدر / وكالات