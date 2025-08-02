إدراج 3 مواقع فلسطينية في سجل التراث المعماري العربي

أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم السبت، إدراج ثلاثة مواقع من فلسطين في سجل التراث المعماري والعمراني العربي وهي؛ البلدة القديمة في القدس، والبلدة القديمة في الخليل، والجامع العمري الكبير في مدينة غزة.

وأوضحت الوزارة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، أن ذلك جاء خلال اجتماع لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، عقد مؤخرًا في لبنان بدعوة وتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية.

واعتبرت أن تسجيل هذه المواقع في سجل التراث المعماري والعمراني العربي "يأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تواجه هذه المواقع، إلى جانب غيرها من معالم التراث الثقافي في فلسطين، اعتداءات ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، فالبلدات القديمة في كل من القدس والخليل تتعرضان بشكل يومي لسياسات التهويد ولمحاولات طمس الهوية العربية والإسلامية".

وأوضحت أن الجامع العمري الكبير في مدينة غزة، قد طالته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان الأخير، حيث تعرض لدمار واسع أتى على معظم أجزائه المعمارية والأثرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة المساس بالمواقع الدينية والتراثية".

وأضافت أن هذا الواقع يعكس حجم الخطر الذي يتهدد التراث الفلسطيني، ويؤكد أهمية توثيقه والتعريف به على المستويين العربي والدولي، كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتاريخية للشعب الفلسطيني وللأمة العربية.

ولفتت إلى أن تسجيل هذه المعالم في سجل التراث العمراني العربي يهدف إلى تعزيز حماية هذا الموروث والتعريف به على المستوى الإقليمي والدولي بما يكرس مكانته كمكون أصيل من ذاكرة الشعوب العربية.

وحسب البيان ، أُعلن رسميًا ، في ختام الاجتماع، عن إدراج 19 موقعًا في سجل التراث المعماري والعمراني العربي، كان من بينها ثلاثة مواقع من فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين