فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محمد ازريق.. مسن يفقد ابنه ويموت حزنًا

وزير الخارجية البريطاني يصف استهداف منتظري المساعدات بغزة بالسلوك المقزز

سرايا القدس تبث مشاهد لإصابة مقر قيادة إسرائيلي بصاروخ موجه

جيش الاحتلال يصيب 3 مواطنين في جنين

حماس: زيارة ويتكوف لمراكز توزيع المساعدات مسرحية لتلميع صورة الاحتلال

تحذير أممي: وفيات غير مسبوقة لأطفال غزة وسوء التغذية يهدد الآلاف

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون مُعمِّرة في سلفيت

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في قرية كيسان

الصحة: 98 شهيدًا و1,079 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزَّة

وزير الخارجية البريطاني يصف استهداف منتظري المساعدات بغزة بالسلوك المقزز

02 اغسطس 2025 . الساعة 18:16 بتوقيت القدس
...

وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي استهداف الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة للمواطنين الفلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات بأنه "أمر مقزز".

جاء ذلك في مقابلة مطولة مع الوزير نشرتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية اليوم السبت، ركزت على أهم الملفات الشائكة في عمل لامي عقب مرور عام على توليه قيادة وزارة الخارجية.

ونقلت الصحيفة تصريحات الوزير لامي بخصوص الوضع في غزة، حيث قالت إنه وصف إطلاق النار على منتظري المساعدات بأنه "مثير للاشمئزاز ومُقزز"، وطالب لامي إسرائيل بمحاسبة المتورطين في استهداف منتظري المساعدات.

وذكرت "ذا غارديان" أن وزير خارجية بريطانيا قال إن الوضع في قطاع غزة "ميؤوس منه بالنسبة للناس على الأرض (الفلسطينيين)، وبالنسبة للرهائن (الأسرى الإسرائيليين) في غزة".

وأوضح أن "العالم يتوق إلى وقف إطلاق النار وإلى إنهاء المعاناة" في القطاع الفلسطيني. وأشارت الصحيفة إلى أن لامي أعرب عن رغبته في الذهاب إلى غزة "في أسرع وقت يمكنني الدخول (إلى قطاع غزة)"، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 169 حالة وفاة، بينها 93 طفلاً، إثر تسجيل 7 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة.

ومنذ بداية نظام توزيع جديد للمساعدات في 27 مايو/ أيار الماضي، سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة نحو 1300 شهيد، وما يزيد عن 8 آلاف جريح بفعل إطلاق النار أثناء انتظار المساعدات الإنسانية قرب مراكز توزيع المساعدات المدعومة أميركياً، وعلى طول طرق قوافل الإغاثة.

وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة. وتتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة. 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#مؤسسة غزة الإنسانية #ديفيد لامي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة