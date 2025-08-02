فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محمد ازريق.. مسن يفقد ابنه ويموت حزنًا

وزير الخارجية البريطاني يصف استهداف منتظري المساعدات بغزة بالسلوك المقزز

سرايا القدس تبث مشاهد لإصابة مقر قيادة إسرائيلي بصاروخ موجه

جيش الاحتلال يصيب 3 مواطنين في جنين

حماس: زيارة ويتكوف لمراكز توزيع المساعدات مسرحية لتلميع صورة الاحتلال

تحذير أممي: وفيات غير مسبوقة لأطفال غزة وسوء التغذية يهدد الآلاف

مستوطنون يقطعون أشجار زيتون مُعمِّرة في سلفيت

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في قرية كيسان

الصحة: 98 شهيدًا و1,079 إصابة وصلوا إلى مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزَّة

جيش الاحتلال يصيب 3 مواطنين في جنين

02 اغسطس 2025 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
...

أصيبت ثلاث فلسطينيات؛ بينهن طفلة، بجروح متوسطة إثر صدم آلية عسكرية إسرائيلية لمركبة فلسطينية مدنية في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في بيان اليوم السبت، إن طواقمها الطبية تعاملت مع 3 إصابات نتيجة صدم جيب لجيش الاحتلال سيارة.

وأوضح الهلال الأحمر، أن الإصابات كانت لطفلة (4 سنوات) أصيبت بجروح في الوجه، وسيدتين (24 عامًا) و(25 عامًا) أصيبتا برضوض. منوهًا إلى أنه جاري نقل الإصابات لاستكمال تلقي العلاج في المشفى.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاعتداء وقع في سوق جنين، حيث اصطدم جيب عسكري تابع لقوات الاحتلال بمركبة مدنية فلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق الحي الشرقي من مدينة جنين، واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله ومنازل أخرى في الحي وتفتيشها.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق أبناء محافظة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية، لليوم الـ 194 على التوالي، حيث شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات التي طالت المدنيين وممتلكاتهم.

وتسبب العدوان العسكري بنزوح قرابة 22 ألف مواطن بشكل قسري، وأجبرهم الاحتلال على مغادرة منازلهم، ويمنع عودتهم إليها حتى اللحظة، فيما استشهد 42 مواطنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#جيش الاحتلال #جنين #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة