جيش الاحتلال يصيب 3 مواطنين في جنين

أصيبت ثلاث فلسطينيات؛ بينهن طفلة، بجروح متوسطة إثر صدم آلية عسكرية إسرائيلية لمركبة فلسطينية مدنية في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في بيان اليوم السبت، إن طواقمها الطبية تعاملت مع 3 إصابات نتيجة صدم جيب لجيش الاحتلال سيارة.

وأوضح الهلال الأحمر، أن الإصابات كانت لطفلة (4 سنوات) أصيبت بجروح في الوجه، وسيدتين (24 عامًا) و(25 عامًا) أصيبتا برضوض. منوهًا إلى أنه جاري نقل الإصابات لاستكمال تلقي العلاج في المشفى.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاعتداء وقع في سوق جنين، حيث اصطدم جيب عسكري تابع لقوات الاحتلال بمركبة مدنية فلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق الحي الشرقي من مدينة جنين، واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله ومنازل أخرى في الحي وتفتيشها.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق أبناء محافظة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية، لليوم الـ 194 على التوالي، حيث شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات التي طالت المدنيين وممتلكاتهم.

وتسبب العدوان العسكري بنزوح قرابة 22 ألف مواطن بشكل قسري، وأجبرهم الاحتلال على مغادرة منازلهم، ويمنع عودتهم إليها حتى اللحظة، فيما استشهد 42 مواطنا.

المصدر / فلسطين أون لاين